!!!ВІДДАЮ ВСІ СВОІ БАЛИ!!! треба вирішити завдання 1)спростіть: (√5-√3)²; 2) обчисліть 1) 1/6√(144)+1/3√(0.81); 2) √(2^6*7²); 3) 2.1+1.3√(81/169); 4) (0.4√(5))²; 5) √(28)*√(63); 6) √(48)/√(3); 2)Cкоротіть дріб 1) √(10)+5/2+√...
Алгебра
!!!ВІДДАЮ ВСІ СВОІ БАЛИ!!! треба вирішити завдання 1)спростіть: (√5-√3)²; 2) обчисліть 1) 1/6√(144)+1/3√(0.81); 2) √(2^6*7²); 3) 2.1+1.3√(81/169); 4) (0.4√(5))²; 5) √(28)*√(63); 6) √(48)/√(3); 2)Cкоротіть дріб 1) √(10)+5/2+√(10); 2) 16-Х/4+√(Х); 3)Спростіть √(27+10√(2))
Ответ(ы):
Гость:
(√5-√3)² = (√5)² - 2 х √5 х √3 + (√3)² = 5 - 2√5 х √3 + 3 это формула (a+b)² = а² + 2 х a x b + b²
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