Відстань між пунктами а і в дорівнює 120км. Опівночі з А у В відправиться потяг. О 3 г??дині тієї ж ночі у вслід за ним відправився другий потяг швидкість якого на 10км/год більше. Другий потяг прибув у В на 2 години пізніше пе...

Математика

Відстань між пунктами а і в дорівнює 120км. Опівночі з А у В відправиться потяг. О 3 г??дині тієї ж ночі у вслід за ним відправився другий потяг швидкість якого на 10км/год більше. Другий потяг прибув у В на 2 години пізніше першого. О якій годині другий потяг прибув у пунтк В?

Автор: Гость