Відстань між пунктами а і в дорівнює 120км. Опівночі з А у В відправиться потяг. О 3 г??дині тієї ж ночі у вслід за ним відправився другий потяг швидкість якого на 10км/год більше. Другий потяг прибув у В на 2 години пізніше пе...
Математика
Відстань між пунктами а і в дорівнює 120км. Опівночі з А у В відправиться потяг. О 3 г??дині тієї ж ночі у вслід за ним відправився другий потяг швидкість якого на 10км/год більше. Другий потяг прибув у В на 2 години пізніше першого. О якій годині другий потяг прибув у пунтк В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость первого х+10 - скорость второго t=S:V 120:х - время движения первого 120:(х+10) - время второго и он прибывает на 2 часа позже, значит он прошел весь путь на 3-2=1 час меньше первого 120:х-120:(х+10)=1 120(х+10)-120х=х(х+10) 120х+1200-120х=х2+10х х2+10х-1200=0 D=10*10-4(-1200)=100+4800=4900 Корень из D=70 х"=(-10-70):2=-80:2=-40 (не подходит по условию) х=(-10+70):2=60:2=30 (км/час) скорость первого поезда х+10=30+10=40 (км/час) скорость второго 120 км:40 км/час=3 часа (шел второй поезд) Второй поезд отправился в 3 часа ночи, значит: 3 час+3 час=6 час Ответ: второй поезд прибыл в В в 6 часов утра
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