Відтворіть пропущені слова,поясніть їх правопис. з яких творів узято ці рядки? 1. М??нають дні,минає літо,старий під хатою сидить, дочка.............Ярина. 2. Плавай,плавай,...........!По......морю-рости,рости......!Все вгору т...
Українська література
Відтворіть пропущені слова,поясніть їх правопис. з яких творів узято ці рядки? 1. М??нають дні,минає літо,старий під хатою сидить, дочка.............Ярина. 2. Плавай,плавай,...........!По......морю-рости,рости......!Все вгору та вгору. 3. І мене в . великій, в.........вольній,новій,............. ......... ........... тихим словом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній, новій Незабудьте пом'янути Незлим тихим словом
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