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виды простых предложений по наличию главных членов
виды простых предложений по наличию главных членов
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полные-неполные,двусоставные-односоставные
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