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Виконав дилення з остача 1)483/6 2)71/8
Виконав дилення з остача 1)483/6 2)71/8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
483:6= 80.5 71:8= 8.875
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