Виктор нашел 30 грибов - рыжиков и груздей. Известно, что среди любых 12 грибов имеет??я хотя бы 1 рыжик, а среди любых 20 грибов - хотя бы 1 груздь. Сколько рыжиков собрал Виктор?

Математика
Виктор нашел 30 грибов - рыжиков и груздей. Известно, что среди любых 12 грибов имеет??я хотя бы 1 рыжик, а среди любых 20 грибов - хотя бы 1 груздь. Сколько рыжиков собрал Виктор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как среди 12 любых грибов хотя бы один рыжик, то "убрав рыжика и добавляя по грибу с оставшихся 30-12=18" грибов получим что у нас уже есть 18+1=19 рыжиков аналогично определяем что точно есть 30-20+1=11 груздей 19+11=30, т.е. Виктор нашел 19 рыжиков и 11 груздей
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