Виктор нашел 30 грибов - рыжиков и груздей. Известно, что среди любых 12 грибов имеет??я хотя бы 1 рыжик, а среди любых 20 грибов - хотя бы 1 груздь. Сколько рыжиков собрал Виктор?

Гость: Гость:

Так как среди 12 любых грибов хотя бы один рыжик, то "убрав рыжика и добавляя по грибу с оставшихся 30-12=18" грибов получим что у нас уже есть 18+1=19 рыжиков аналогично определяем что точно есть 30-20+1=11 груздей 19+11=30, т.е. Виктор нашел 19 рыжиков и 11 груздей