Викторина Хочу все знать на островах Тихого океана живут черепахи гиганты они такой величины что дети могут кататься сидя на их у них на панцире расположи ответы примеров в порядке убывания узнай название самой крупной в мире ч...
Математика
Викторина Хочу все знать на островах Тихого океана живут черепахи гиганты они такой величины что дети могут кататься сидя на их у них на панцире расположи ответы примеров в порядке убывания узнай название самой крупной в мире черепахи. И) 7912 : 86 Х) 30240 : 63 М) 38640:48 О) 24325 :35 Е) 406958 :67 Д) 336378:42 С) 18450:246 Р) 51750:25 Л) 225261 : 729 Е) 144320:328 Найди массу черепахи гиганта. б) (х*6-956):4=70 328-(у+6):4=228 в) вырази массу черепахи гиганты в центнерах, в граммах. какие ещё единицы массы ты знаешь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И -92 х 480 м 840 о 695 е 6074 д 8009 с 75 р 2070 л 309 е 440 Имя черепахи Дермохелис Х*6-956)/4=70 Х*6-956=70*4 Х*6-956=280 Х*6=280+956 х*6=1236 х=12366 х=206 328-(у+6):4=228 -(у+6):4=228-328 (у+6):4=100 у+6=400 у=394
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