Викторина Хочу все знать на островах Тихого океана живут черепахи гиганты они такой величины что дети могут кататься сидя на их у них на панцире расположи ответы примеров в порядке убывания узнай название самой крупной в мире ч...

Математика

Викторина Хочу все знать на островах Тихого океана живут черепахи гиганты они такой величины что дети могут кататься сидя на их у них на панцире расположи ответы примеров в порядке убывания узнай название самой крупной в мире черепахи. И) 7912 : 86 Х) 30240 : 63 М) 38640:48 О) 24325 :35 Е) 406958 :67 Д) 336378:42 С) 18450:246 Р) 51750:25 Л) 225261 : 729 Е) 144320:328 Найди массу черепахи гиганта. б) (х*6-956):4=70 328-(у+6):4=228 в) вырази массу черепахи гиганты в центнерах, в граммах. какие ещё единицы массы ты знаешь?

Автор: Гость