Винни-Пуху дали полную тарелку манной каши. Он съел половину и положил в тарелку ещё столько же мёда. Затем он съел треть содержимого тарелки (каши с мёдом) и снова доложил мё д. Потом съел четверть содержимого и опят...

Разное
Винни-Пуху дали полную тарелку манной каши. Он съел половину и положил в тарелку ещё столько же мёда. Затем он съел треть содержимого тарелки (каши с мёдом) и снова доложил мё д. Потом съел четверть содержимого и опять доложил мёдом, после чего с аппетитом всё съел. чего в итоге Винни-пух съел больше- каши или мёда?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Винни - Пух съел больше мёда .
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