Вінні-Пух, Пятачок і Кролик грають у пушишки. Вони підготували 60 шишок, кидають їх ?? мосту й дивляться,яка швидше попливе. Пух устигає кинути у воду 5 шишок за хвилину, Кролик - 4, а Пятачок - тільки 3. Через скільки хв у дру...

Математика
Вінні-Пух, Пятачок і Кролик грають у пушишки. Вони підготували 60 шишок, кидають їх ?? мосту й дивляться,яка швидше попливе. Пух устигає кинути у воду 5 шишок за хвилину, Кролик - 4, а Пятачок - тільки 3. Через скільки хв у друзів закінчаться шишки?
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Гость:
Через 5 мин. 5+4+3=12 60/12=5 мин.
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