Вінні-Пух, Пятачок і Кролик грають у пушишки. Вони підготували 60 шишок, кидають їх ?? мосту й дивляться,яка швидше попливе. Пух устигає кинути у воду 5 шишок за хвилину, Кролик - 4, а Пятачок - тільки 3. Через скільки хв у дру...

Математика

Вінні-Пух, Пятачок і Кролик грають у пушишки. Вони підготували 60 шишок, кидають їх ?? мосту й дивляться,яка швидше попливе. Пух устигає кинути у воду 5 шишок за хвилину, Кролик - 4, а Пятачок - тільки 3. Через скільки хв у друзів закінчаться шишки?

Автор: Гость