Винни-Пух принис 8глечикив меду, а П'ятачок -4.Уси глечики вони розставили на полицях у буфети-по 2 на кожну полицю.Скильки полиць вони використали?
Математика
Винни-Пух принис 8глечикив меду, а П'ятачок -4.Уси глечики вони розставили на полицях у буфети-по 2 на кожну полицю.Скильки полиць вони використали?
Ответ(ы):
Гость:
8+4=12 всего12:2=6 полочек ответ использывали 6 полочек
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