Винни-Пух принис 8глечикив меду, а П'ятачок -4.Уси глечики вони розставили на полицях у буфети-по 2 на кожну полицю.Скильки полиць вони використали?

Математика

Винни-Пух принис 8глечикив меду, а П'ятачок -4.Уси глечики вони розставили на полицях у буфети-по 2 на кожну полицю.Скильки полиць вони використали?

Автор: Гость