" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шоколадок съел в час съедает Винни пух и сколько Пятачок?"

Математика

" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шоколадок съел в час съедает Винни пух и сколько Пятачок?"

Автор: Гость