" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шоколадок съел в час съедает Винни пух и сколько Пятачок?"

Математика
" Винни пух съедает в час на 5 шоколадок больше, чем Пятачок.За 7 часов Винни пух съе?? на 60 шоколадок больше ,чем Пятачок за 4 часа.Сколько шоколадок съел в час съедает Винни пух и сколько Пятачок?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5=12 съел Винни пух 60+7=67 съел за 7 ч пух 12+67=79 в час
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