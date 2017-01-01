Винни - Пуху подарили 5 бочонков мёда по 17 кг в кождом . За 1 месяц он съел 52 кг. Сколь??о кг мёда осталось?
Математика
Винни - Пуху подарили 5 бочонков мёда по 17 кг в кождом . За 1 месяц он съел 52 кг. Сколь??о кг мёда осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*17=85 кг мёда подарили 85 - 52= 33 кг - осталось
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