Винни - Пуху подарили 5 бочонков мёда по 17 кг в кождом . За 1 месяц он съел 52 кг. Сколь??о кг мёда осталось?

Математика

Винни - Пуху подарили 5 бочонков мёда по 17 кг в кождом . За 1 месяц он съел 52 кг. Сколь??о кг мёда осталось?

Автор: Гость