Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего винограда

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Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего винограда

Автор: Гость