Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего винограда
Разное
Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего винограда
Ответ(ы):
Гость:
Из 100кг-30кг из 250кг-75кг из 80кг-24кг
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