Випишіть з речень словосполучення. 1.В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман туман... 2. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. 3. Малі озер ці блискають незлісно, колише хмара втомлені ...
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Випишіть з речень словосполучення. 1.В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман туман... 2. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. 3. Малі озер ці блискають незлісно, колише хмара втомлені громи. 4 Співає ліс захриплими басами, веде за повід стежечку худу.
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Гость:
даш
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