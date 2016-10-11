Випишіть слова що позначають реаліі татарського життя: одяг,імена,чини, побутові ??ечі, тощо з повісті Андрія Чайковського "За сестрою".

Українська література
Випишіть слова що позначають реаліі татарського життя: одяг,імена,чини, побутові ??ечі, тощо з повісті Андрія Чайковського "За сестрою".
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