Виправ недоліки у загадках. ПУХНАСТИЙ КЛУБОЧОК ПІД СТОЛОМ ЇСТЬ.(котик) КОЛЮЧИЙ КЛУБОЧОК ПРИБІГ У ЛІС.(їжачок) Всем большое спасибо за помощь.

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Виправ недоліки у загадках. ПУХНАСТИЙ КЛУБОЧОК ПІД СТОЛОМ ЇСТЬ.(котик) КОЛЮЧИЙ КЛУБОЧОК ПРИБІГ У ЛІС.(їжачок) Всем большое спасибо за помощь.

Автор: Гость