Виправ недоліки у загадках. ПУХНАСТИЙ КЛУБОЧОК ПІД СТОЛОМ ЇСТЬ.(котик) КОЛЮЧИЙ КЛУБОЧОК ПРИБІГ У ЛІС.(їжачок) Всем большое спасибо за помощь.
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Виправ недоліки у загадках. ПУХНАСТИЙ КЛУБОЧОК ПІД СТОЛОМ ЇСТЬ.(котик) КОЛЮЧИЙ КЛУБОЧОК ПРИБІГ У ЛІС.(їжачок) Всем большое спасибо за помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пухнастий клубочок під столом вуркоче 2) Колючий клубочок прибіг у садочок
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