Вирішіть, будь ласка, терміново!)))На 1 полі працювало 13 тракторів, а на 2-му--15. Скіль??и тракторів мають переїхати на 2-ге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на 1-му полі?

Математика

Вирішіть, будь ласка, терміново!)))На 1 полі працювало 13 тракторів, а на 2-му--15. Скіль??и тракторів мають переїхати на 2-ге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на 1-му полі?

Автор: Гость