Вирішіть, будь ласка, терміново!)))На 1 полі працювало 13 тракторів, а на 2-му--15. Скіль??и тракторів мають переїхати на 2-ге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на 1-му полі?
Математика
Вирішіть, будь ласка, терміново!)))На 1 полі працювало 13 тракторів, а на 2-му--15. Скіль??и тракторів мають переїхати на 2-ге поле, щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на 1-му полі?
Ответ(ы):
Гость:
Х- трактори, що переїдуть 15+х-(13-х)=10 15х-13+х=10 2х=8 х=4 було 13 - 4 =9 15 +4 =19
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