Вирішіть треміново=) на першому полі працювало 13 тракторів а на другому 15 скільки ??ракторів мають переїхати на друге поле? Щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на першому полі
Математика
Вирішіть треміново=) на першому полі працювало 13 тракторів а на другому 15 скільки ??ракторів мають переїхати на друге поле? Щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на першому полі
Ответ(ы):
Гость:
1)13+15=28(т)-всего. 2)28-10=18, 3)18:2=9(т)-должно быть на 1-ом поле. 4)9+10=19(т)-должно быть на 2-ом поле. 5)13-9=4(т)-должны переехать с первого на второе поле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу! С одного участка собрали 50 кг картофеля,а с другого на 10 кг меньше. Сколько всего килограммов картофеля собрали с двух уч...
География
Помогите срочно, буду очень благодарна. “Центральный район”. 1-й уровень. Кака?? из перечисленных областей России не входят в состав Централь...
Русский язык
Определите падеж всех имён прилагательных. 1) В зимнем тумане встает холодное тусклое солнце. 2) Ледяной ветер гуляет в открытом поле. 3) Мож...
Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, протекающей по схеме:P+HNO3+H2O-H3PO4+NO