Вирішіть треміново=) на першому полі працювало 13 тракторів а на другому 15 скільки ??ракторів мають переїхати на друге поле? Щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на першому полі

Математика

Вирішіть треміново=) на першому полі працювало 13 тракторів а на другому 15 скільки ??ракторів мають переїхати на друге поле? Щоб на ньому стало на 10 тракторів більше ніж залишилося на першому полі

Автор: Гость