Вирусы это НЕклеточная форма жизни (4 учреждения)

Гость: Гость:

1) Они не имеют признаков живого вне клетки. 2) Не имеют органоидов. Вирус состоит лишь из нити РНК или ДНК, спрятанной в капсиде, и белковой оболочки. 3) Не способны размножаться вне клетки. 4) Вирус, который находится не внутри клетки, ничем не отличается от "камня". Он является частью неживой природы. Выделяет его только то, что, попадая в клетку, проявляет хоть каеие-то, но признаки живого. Клетка же всегда относится к живой природе.