Висловлювання Сапфо "найкрасивіше на землі- це те, що ми любимо" на мою думку є (правильне;не правильне)
Разное
Висловлювання Сапфо "найкрасивіше на землі- це те, що ми любимо" на мою думку є (правильне;не правильне)
Ответ(ы):
Гость:
На мою думку є правильне,тому що,не тільке за зовнишню красоту ми любимо,а ще и за красиву душу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофто...