Витя придумал 6 выражений , со скобками ,значение равно 15 ,а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Витя придумал 6 выражений , со скобками ,значение равно 15 ,а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость