Витя придумал 6 выражений , со скобками ,значение равно 15 ,а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
Витя придумал 6 выражений , со скобками ,значение равно 15 ,а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос: Какое значение у Лериных выражений? 1)6+2=8 2)15:6=2 целых 1 вторая 3)2 целых 1 вторую * на 8 = 20
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