Витя сделал на 18 макетов яхт меньше чем Костя. сколько макетов яхт сделали вместе ??сли Костя сделал в 7 раз больше

Математика

Витя сделал на 18 макетов яхт меньше чем Костя. сколько макетов яхт сделали вместе ??сли Костя сделал в 7 раз больше

Автор: Гость