Витя сделал на 18 макетов яхт меньше чем Костя. сколько макетов яхт сделали вместе ??сли Костя сделал в 7 раз больше
Математика
Витя сделал на 18 макетов яхт меньше чем Костя. сколько макетов яхт сделали вместе ??сли Костя сделал в 7 раз больше
Ответ(ы):
Гость:
1)7х-х=18 6х=18 х=18:6 х=3макета-сделал Витя. 2)3*7=21макет-сделал Костя или 2)3+18=21макет-сделал Костя.
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