Визитная карточка Тихого океана (все о нем,но кратко)
Разное
Визитная карточка Тихого океана (все о нем,но кратко)
Ответ(ы):
Гость:
1 - Самый большой из пяти океанов планеты Земля. 2 - Средняя глубина Тихого океана составляет 4 280 метров. 3 - Тихий океан – не только самый глубокий, но и самый древний океан мира. 4 - В Тихом океане находится более 25 000 островов, это больше, чем общее количество островов остальных четырех океанов.
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