Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня

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Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня

Автор: Гость