Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня
Разное
Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня
Ответ(ы):
Гость:
Gdgddggddggddgdgsdgsgdsdgsdgdgsdgsdgsdgsdgsdsdgsdgsgdsgds
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Разное
Ласковым словом и камень растопишь. доброе слово человеку, что дождь в засуху. книга растит человека. ошибку можно исправить ложь никогда. какая из...
Разное
В каком словосочетание НЕВЕРНО указано главное слово. В углу сарая,притаился в углу,нашли на берегу, быстро бежал