Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня

Разное
Визначити діаметр колеса якщо що лінійна швидкість обертання точок на ободі колеса у 2 рази більша за лінійну швидкість обертання точок що лежать на 4 см ближче до осі обертан ня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Gdgddggddggddgdgsdgsgdsdgsdgdgsdgsdgsdgsdgsdsdgsdgsgdsgds
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
52:4 ПОЖАЛУСТА РЕШИТЕ
Ответить
Разное
Упростите выражение (5+b)2-(b2-2b+1),найдите его значение при b=0,25 Даю 15 БАЛЛОВ
Ответить
Разное
Какие из слов русский французский английский испанский являются словами хамелионами по пешковскому
Ответить
Разное
Решите.Пример составил сам. 25-x=48
Ответить
Разное
Помтгите очень срочно! О чем можно написать сказку? Любая тема.
Ответить
Разное
Какое состояние имеет природный газ
Ответить
Разное
Ласковым словом и камень растопишь. доброе слово человеку, что дождь в засуху. книга растит человека. ошибку можно исправить ложь никогда. какая из...
Ответить
Разное
В каком словосочетание НЕВЕРНО указано главное слово. В углу сарая,притаился в углу,нашли на берегу, быстро бежал
Ответить
Разное
І у найтемнішу ніч про сонце памятай твір на зно
Ответить
Разное
Написать рассказ на школьную тему озаглавив его 1 из пословиц. 15 балловдам. Пожалуйста нужно СРОЧНО!
Ответить