Визначити напруженість електричного поля між пласитинами конденсатора вміщеног?? в діелектрик якщо різниця потенціалів між пластинами 100В а відстань між ними 0.1*10^-2 м
Физика
Визначити напруженість електричного поля між пласитинами конденсатора вміщеног?? в діелектрик якщо різниця потенціалів між пластинами 100В а відстань між ними 0.1*10^-2 м
Ответ(ы):
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E=U/d {E}=100/0,1*10^-2=100000 Н/м
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