Визначити напруженість електричного поля між пласитинами конденсатора вміщеног?? в діелектрик якщо різниця потенціалів між пластинами 100В а відстань між ними 0.1*10^-2 м

Физика

Визначити напруженість електричного поля між пласитинами конденсатора вміщеног?? в діелектрик якщо різниця потенціалів між пластинами 100В а відстань між ними 0.1*10^-2 м

Автор: Гость