Визначити показники заломлення глыцерину выдносно води ы навпаки. Якщо n=води 1.33 n =глыцерину 1.47

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Визначити показники заломлення глыцерину выдносно води ы навпаки. Якщо n=води 1.33 n =глыцерину 1.47
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N = nг/nв = 1,47 / 1,33 1,11 - показатель преломления глицерина относительно воды
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