Визначити рядок, в якому іменники в родовому відмінку матимуть закінчення –У(-Ю): А. Модний трикотаж, знежирений кефір, державний бюджет, величний Байкал; Б. Залізничний вок зал, гостинний Харків, продовольчий магазин, східний вітер; В. Шостий поверх, симфонічний оркестр, орудний відмінок, Північний Кавказ; Г. Нестерпний біль, літній вечір, запальний танець, піщаний пляж