Визначити у яких словах всі іменики записані правильно : землею, тишею, задачою; земльою, тишою,задачею; земльою , тишою, задачою;землею, тишею, задачею
Українська мова
Визначити у яких словах всі іменики записані правильно : землею, тишею, задачою; земльою, тишою,задачею; земльою , тишою, задачою;землею, тишею, задачею
Ответ(ы):
Гость:
Це легко. "Землею,тишею,задачею":-)
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