Визначити якими частинами мови є слова:Три,трійка,потроїти,

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Визначити якими частинами мови є слова:Три,трійка,потроїти,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три - числівник Трійка - іменник Потроїти - дієслово Третій - прикметник Потрійний - прикметник Тримісчний - прикметник
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