Визначити якими частинами мови є слова:Три,трійка,потроїти,
Разное
Визначити якими частинами мови є слова:Три,трійка,потроїти,
Ответ(ы):
Гость:
Три - числівник Трійка - іменник Потроїти - дієслово Третій - прикметник Потрійний - прикметник Тримісчний - прикметник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
В трёх мешках находится 46 килограммов картошки. Сколько килограммов картошки во втором мешке,если в первом-12 кг, а в третьем-на 5 кг больше,чем в...
Разное
Один и тот же путь Саша прошел за промежуток времени t1=20 мин,а Таня проехала на велосипеде за промежуток времени t2=10 мин.Сравните скорости движ...
Разное
Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе. ...