Визначить тип реакції ттгааццггттаа-gt;ттгаааааццттаа

Визначить тип реакції ттгааццггттаа-gt;ттгаааааццттаа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Геномная мутация,т.к.происходит увеличение хромосом
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