Визначте масу порожнистого куба з латуні Повна площа зовнішньої бічної поверхні ??уба 216 см2 товщина стінок 2 мм!!!

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Площадь одной грани куба S = 216/6 = 36 кв.см Размер ребра куба a = sqrt S = sqrt 36 = 6 см Для изготовления куба с толщиной стенок 2 мм и площадью полной поверхности 216 кв.см потребуются два квадрата 6*6 кв.см, два квадрата (6 - 2*0,2) * (6 - 2*0,2) кв.см и два прямоугольника 6*(6 - 2*0,2) кв.см Общая площадь всех заготовок Sобщ = 2*6*6 + 2*5,6*5,6 + 2*6*5,6 =72+62,72+67,2=201,92 кв.см Объем всех заготовок V = Sобщ*d = 201,92*0,2 = 40,384 куб.см, где d - толщина стенок Масса куба М = V* p, где р = 8,5 г/куб.см - удельная плотность латуни М = 40,384*8,5 = 343,264 Г