Визначте рядок, в якому допущена помилка у відмінковій формі числівника: А. Д.в. Ста, сімдесяти шістьом, дев’яноста сімом, вісімдесяти чотирьом; Б. Р.в. Сорока вісьмох, шіст десятьох шести, ста трьох, п’ятдесяти семи; В. О.в. Дев’яноста дев’ятьома, сімдесятьма двума, сорока вісьмома, ста трьома; Г. М.в.(на) ста десятьох, (на) сорока сімох; (на) вісімдесяти двох; (на) дев’яноста одному.