Визначте у скільки разів зменшено відстані на картах з таким маштабом 1:50 000 1:100 000 1 : 1 000 000 У якому випадку зменшення обєктів на карті буде найбільшим

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Визначте у скільки разів зменшено відстані на картах з таким маштабом 1:50 000 1:100 000 1 : 1 000 000 У якому випадку зменшення обєктів на карті буде найбільшим

Автор: Гость