Визначте види соціальної норми: а. Укладання договору позики; б. Святкування Великодня; в. Сватання перед весіллям; г. Неповага до старших.
Право
Визначте види соціальної норми: а. Укладання договору позики; б. Святкування Великодня; в. Сватання перед весіллям; г. Неповага до старших.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. корпоративні норми б. релігійні норми в. норми звичаїв г. норми моралі
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