Визначте види соціальної норми: а. Укладання договору позики; б. Святкування Великодня; в. Сватання перед весіллям; г. Неповага до старших.

Право

Визначте види соціальної норми: а. Укладання договору позики; б. Святкування Великодня; в. Сватання перед весіллям; г. Неповага до старших.

Автор: Гость