Визначте,яка швидкість руху більша:16м/с чи 54км/год.

Разное
Визначте,яка швидкість руху більша:16м/с чи 54км/год.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 м/с это всегда 36 км/ч, значит 16 м/с это 57,6 км/ч это больше чем 54км/ч. значит 16 м/с больше чем 54 км/ч
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