Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) привлечение кредитов ...

Обществознание

Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) привлечение кредитов 2) налоговые отчисления 3) повышение производительности труда 4) прибыль от реализации продукции предприятия 5) совершенствование производственных технологий 6) выпуск и размещение акций предприятия

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