влетел в окно и улетел из окна подплыл к берегу от берега принести книгу книгу отб??жал от дерева к дереву завязал узел узел образует с помощью приставок слова с противоположным значением обозначь приставки алматыкитап 3 класс ...
Русский язык
влетел в окно и улетел из окна подплыл к берегу от берега принести книгу книгу отб??жал от дерева к дереву завязал узел узел образует с помощью приставок слова с противоположным значением обозначь приставки алматыкитап 3 класс русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подплыл к берегу-отплыл от берега,принести книгу-отнести книгу,отбежал от дерева-подбежал к дереву ,завязал узел-развязал узел
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