Влияние особенности природы на жизнь и хозяйственность человека

География
Влияние особенности природы на жизнь и хозяйственность человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от условий окружающей среды(климата, данного момента погоды и т.д.) жизнь и хоз-ность человека может кардинально меняться. Чем суровее климат, тем сложнее человеку выжить. Сложнее вырастить урожай, сложнее добыть пищу. Но и слишком влажный и жаркий климат тоже плох. Короче говоря: особенности природы имеют прямую связь с жизнью и хоз-стью человека.
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