Влияние особенности природы на жизнь и хозяйственность человека

Гость: Гость:

В зависимости от условий окружающей среды(климата, данного момента погоды и т.д.) жизнь и хоз-ность человека может кардинально меняться. Чем суровее климат, тем сложнее человеку выжить. Сложнее вырастить урожай, сложнее добыть пищу. Но и слишком влажный и жаркий климат тоже плох. Короче говоря: особенности природы имеют прямую связь с жизнью и хоз-стью человека.