Влияние вредных привычек на нервную систему.

Влияние вредных привычек на нервную систему.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Высшая нервная деятельность ухудшается в следствии употребления алкоголя , сигарет и наркотических веществ
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