Вместе точек вставтье подходящие по смыслу прилагательные согласуя их в роде, числе и подеже 1)Я получил о товарища ... письмо. 2) Идет ... дождь. 3) Перед нами ... цель. 4) В центре Масквы находиться ... Кремль. 5) На столе л...

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Вместе точек вставтье подходящие по смыслу прилагательные согласуя их в роде, числе и подеже 1)Я получил о товарища ... письмо. 2) Идет ... дождь. 3) Перед нами ... цель. 4) В центре Масквы находиться ... Кремль. 5) На столе лежала ... газета. 6) Ноканец мы увидели зо окном вагона ... море 7) В тот год ... погода стояла долго на дворе 8) В нашем городе есть ... фабрика.

Автор: Гость