Вместо звездочек в запись 3*2* вставте такие цифры чтобы полученное четырехзначное число было кратным числам 2 3 5 9 10
Математика
Вместо звездочек в запись 3*2* вставте такие цифры чтобы полученное четырехзначное число было кратным числам 2 3 5 9 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3122 - на 2 3522 - на 3 3425 - на 5 3321 - на 9 3720 - на 10
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