Вместо звёздочки поставить цифру так, чтобы создалася правильная неравность (зап??сать все возможные случаи):-4,17меньше -4,*5
Математика
Вместо звёздочки поставить цифру так, чтобы создалася правильная неравность (зап??сать все возможные случаи):-4,17меньше -4,*5
Ответ(ы):
Гость:
4,17 < 4, 15 Наверное. Я не уверена...
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