Вместо звёздочки поставить цифру так, чтобы создалася правильная неравность (зап??сать все возможные случаи):-4,17меньше -4,*5

Математика

Вместо звёздочки поставить цифру так, чтобы создалася правильная неравность (зап??сать все возможные случаи):-4,17меньше -4,*5

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