Вместо звездочки поставьте цифры Так что чтобы четырехзначное число 12 делают дел??лось на 11 Найдите все такие возможности

Математика

Вместо звездочки поставьте цифры Так что чтобы четырехзначное число 12 делают дел??лось на 11 Найдите все такие возможности

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