Вн. чт. 4 кл. тема Книги о книгах помогите написать сочинение по любому произведению за 4 кл.
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Вн. чт. 4 кл. тема Книги о книгах помогите написать сочинение по любому произведению за 4 кл.
Ответ(ы):
Гость:
Сочинение . Великий полководец. Я прочитал (ла ) книгу ,про великого полководца Александра Невского ,а автор книги А.Ю . Карпов . Книга историческая ,о подвиге который совершил Александр Невский ,защищая великую Русь ,от нападения шведов . Битва была на озере ,под городом Санкт-Питербургом ,из книги я узнал (ла ) ,многое о жизни древней Руси ,о князьях ,которые правили сидя в каждом городе. Книга меня очень впечатлила дружина Александра Невского ,как простой народ стоял на смерть за великую Русь и главное мне запомнились слова великого полководца ,которые он произнёс после битвы " Кто к нам с мечём придёт ,от меча и погибнет ". Прочив книгу ,становится понятно ,как хорошо ,что в древней Руси писали летописи и потом начали печатать книги ,ведь книга -настоящий друг каждому человеку ,когда читаешь книги ,то расширяешь свой кругозор и узнаёшь много нового ,а старинные книги ,дают возможность почувствовать и прошлое ,очень хорошо ,что еще есть библиотеки и мы можем прочитать настоящую книгу и многое узнать из неё.
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