Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 139 градусов. Найдите углы треугольника.

Сумма смежных углов равна 180 град. Следовательно внутренний угол у основания треугольника будет равен 41 град. (180-139). Углы у основания равнобедренного треугольника равны, значит второй угол тоже равен 41 град. Следовательно угол вершины будет равен 98 град. (180-41-41).