Внешний вид Ивана 4, помоги плиииз. 3 дня найти не могу
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Внешний вид Ивана 4, помоги плиииз. 3 дня найти не могу
Ответ(ы):
Гость:
В обстановке интриг, междуусобиц и распрей рос будущий царь всея Руси Иван VI, оставшийся в 3 года без отца и в неполных 7 лет без матери. Таким образом с самого раннего детства Иван попал в жуткую атмосферу жестокости, непрекращающихся интриг, смертельной борьбы за власть. Борьба вокруг престола, бесконечные заговоры, жестокость не могли не оставить след в душе рано осиротевшего ребенка, который был от природы очень впечатлительным, уязвимым, ранимым и беззащитным. Рожденный с пылкой душою, редким умом, особенною силою воли он не получил должного воспитания, которое усовершенствовало бы в нем дары природы. Рано лишенный отца и матери, не имевший доброго наставника, отданный на волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным властолюбием, Иван рос по его собственному выражению в небрежении. Бояре мало заботились о воспитании Ивана и его брата: занятые своими делами они содержали братьев в унижительной для князей бедности. Дети терпели порой нужду даже в одежде и пище. В присутствии Ивана, бояре беззастенчиво оскорбляли память родителей, на что он очень болезненно реагировал, не обращали внимания на его пожелания и просьбы; случалось, чуть ли не у него на глазах убивали его друзей и покровителей, принадлежавших к другому лагерю. С. М. Соловьев писал: Окруженный людьми, которые не обращали на него внимания, оскорбляли его, в своих борьбах не щадили друг друга, позволяли себе в его глазах насильственные поступки, Иоанн привык не обращать внимания на интересы других, привык не уважать человеческого достоинства, не уважать жизнь человека. Подобное детство могло искалечить психику любого ребенка, и Иван IV не стал исключением, в нем развились чувства одиночества, досады и беспомощности. Несмотря на перечисленные выше малопривлекательные черты характера, Иван IV отличался наблюдательностью, имел великолепную память, гибкий ум.
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