внешняя политика и колониальные захваты западноевропейских стран с 1870 по 1913 г таблица

1831. В Марселе основано рево­люционное общество «Моло­дая Италия» под руководством Мадзини.1848. Началась Первая итальянс­кая война за независимость.1855—1856. Участие Пьемонта в Крымской войне против Рос­сии в 1853-1856 гг. на стороне англо-франко-турецкой коа­лиции. Разгром пьемонтской армии русскими войсками при Черной речке.1859. По итогам австро-франко-итальянской войны был зак­лючен Цюрихский мир. Виктор-Эмануил II и Наполеон III с триумфом вошли в МиланМиланские земли стали частью Нового Объединенного коро­левства Италии. В городах Ломбардии, Тосканы, Модены проведены плебисциты по присоединению к Сардинско­му королевству (Пьемонту).1860. Знаменитый «поход тысячи» Гарибальди на юг Италии. От­ряд отплыл из Генуи в Сици­лию, где после высадки поднял восстание. Гарибальди про­возгласил себя диктатором от имени Виктора-Эммануила II. 7 сентября восставшие вступи­ли в Неаполь. Власть Бурбонов закончилась.1861. Образовалось Итальянскоекоролевство. 1868. Венеция присоединилась к Италии1870 20 сент. Войска Итальянско­го королевства заняли Рим. Национально-освободитель­ное движение Рисорджименто достигло поставленных целей.1870-е. В Италии быстро развива­ется капитализм.1887—1891. Первая колониальная война Италии в Северной Аф­рике: захват Сомали, образо­вание колонии Эритрея (1890).1893—1896. Вторая колониальная война Италии в Северной Аф­рике.1900 Король Умберто I убит анархистом. На престол всту­пил Виктор-Эммануил