внешняя политика и колониальные захваты западноевропейских стран с 1870 по 1913 г таблица
внешняя политика и колониальные захваты западноевропейских стран с 1870 по 1913 г таблица
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1831. В Марселе основано революционное общество «Молодая Италия» под руководством Мадзини.1848. Началась Первая итальянская война за независимость.1855—1856. Участие Пьемонта в Крымской войне против России в 1853-1856 гг. на стороне англо-франко-турецкой коалиции. Разгром пьемонтской армии русскими войсками при Черной речке.1859. По итогам австро-франко-итальянской войны был заключен Цюрихский мир. Виктор-Эмануил II и Наполеон III с триумфом вошли в МиланМиланские земли стали частью Нового Объединенного королевства Италии. В городах Ломбардии, Тосканы, Модены проведены плебисциты по присоединению к Сардинскому королевству (Пьемонту).1860. Знаменитый «поход тысячи» Гарибальди на юг Италии. Отряд отплыл из Генуи в Сицилию, где после высадки поднял восстание. Гарибальди провозгласил себя диктатором от имени Виктора-Эммануила II. 7 сентября восставшие вступили в Неаполь. Власть Бурбонов закончилась.1861. Образовалось Итальянскоекоролевство. 1868. Венеция присоединилась к Италии1870 20 сент. Войска Итальянского королевства заняли Рим. Национально-освободительное движение Рисорджименто достигло поставленных целей.1870-е. В Италии быстро развивается капитализм.1887—1891. Первая колониальная война Италии в Северной Африке: захват Сомали, образование колонии Эритрея (1890).1893—1896. Вторая колониальная война Италии в Северной Африке.1900 Король Умберто I убит анархистом. На престол вступил Виктор-Эммануил