Внешняя политика Николая 1. в ответе коротко указать про кавказскую и крымскую воину.

Крымскую войну мы проиграли: после гибели Черноморского флота и Севастополя Наполеон 3 и Виктория в марте 1856года заключили мир с Россией . Навязанный России Парижский мирный договор лишал ее иметь на Черном море крепости и военный флот. Это все оставляло беззащитным Крым Украину Кавказ. А Кавказская война была выиграна Шамиль - главарь Кавказских войск сдался князю Барятинскому и Кавказ полностью был к нам присоединен.