Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд идущих слов образуют термины, связанные с информатикой и компьютерами. Найдите их и дайте толкование. 1. На уроке биологии учитель сказала: «Ба...

Информатика

Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд идущих слов образуют термины, связанные с информатикой и компьютерами. Найдите их и дайте толкование. 1. На уроке биологии учитель сказала: «Бактерии – прежде всего одноклеточные организмы». 2. Любой спринтер не терпит замедлений как в обычной жизни, так и на дистанции. 3. Неизолированный провод никак не подходит для погружных насосов. 4. Короб оттого был тяжелый, что доверху был заполнен старинными вещами.

Автор: Гость