Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд идущих слов образуют термины, связанные с информатикой и компьютерами. Найдите их и дайте толкование. 1. На уроке биологии учитель сказала: «Ба...
Информатика
Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд идущих слов образуют термины, связанные с информатикой и компьютерами. Найдите их и дайте толкование. 1. На уроке биологии учитель сказала: «Бактерии – прежде всего одноклеточные организмы». 2. Любой спринтер не терпит замедлений как в обычной жизни, так и на дистанции. 3. Неизолированный провод никак не подходит для погружных насосов. 4. Короб оттого был тяжелый, что доверху был заполнен старинными вещами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ? не нашла 2) принтер - устройство для вывода информации на жесткий носитель (лист бумаги) 3) проводник — это специальная программа Windows, предназначенная для работы с файловой системой. 4) робот - это машина, частично или полностью выполняющая функции человека, а также исполнитель в среде Кумир, который перемещается в клетчатом поле.
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