Внимательно прочитай продложения,подчеркни в предложениях главные члены,подпиши,какой частью речи они выражены:1Наступают осенниеходода. 2 Тесовые крыши ужасно почернели. 3 Сы палса грустны дождь. 4 над высокой елью п...
Внимательно прочитай продложения,подчеркни в предложениях главные члены,подпиши,какой частью речи они выражены:1Наступают осенниеходода. 2 Тесовые крыши ужасно почернели. 3 Сы палса грустны дождь. 4 над высокой елью пискнула синица.5 Природа ждёт зиму.6Подул резкий ветер.7 Он низко гнал серые тучи.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 натстпают - гл холода - сущ2 крыши - сущ почернели гл 3 сыпался - гл дождь - сущ 4 пискнула - гл Синица Сущ 5 природа - сущ ждет гл 6 подул гл ветер сущ 7 он местоимение гнал гл