Внимательно прочитай продложения,подчеркни в предложениях главные члены,подпиши,какой частью речи они выражены:1Наступают осенниеходода. 2 Тесовые крыши ужасно почернели. 3 Сы палса грустны дождь. 4 над высокой елью п...

Внимательно прочитай продложения,подчеркни в предложениях главные члены,подпиши,какой частью речи они выражены:1Наступают осенниеходода. 2 Тесовые крыши ужасно почернели. 3 Сы палса грустны дождь. 4 над высокой елью пискнула синица.5 Природа ждёт зиму.6Подул резкий ветер.7 Он низко гнал серые тучи.